Alfonsino, lancia la prenotazione tavoli e diventa super-app di servizi

Alfonsino

(Teleborsa) -presenta una novità pensata per semplificare la vita nelle città italiane di medie dimensioni: laDa oggi AlfonsinoQuesto passaggio segna un cambio di passo nel modello di offerta: un’unica piattaforma che integra servizi digitali pensati per accompagnare gli utenti nella loro quotidianità. È così che Alfonsino diventa ufficialmente unadei servizi urbani, pensata per semplificare l’accesso a tutto ciò che serve in città.– ha commentato: “Con la prenotazione tavoli facciamo un altro passo avanti verso la nostra visione: diventare il punto di riferimento quotidiano per chi vive nelle città di medie dimensioni. Offrire un’esperienza completa significa costruire un’app capace di andare oltre il food delivery, integrando anche funzionalità di prenotazione. Partiamo dai tavoli, ma l’obiettivo è estendere questi servizi anche ad altre esperienze di vita urbana, semplificando sempre di più l’accesso ai servizi locali”.Prenotando un tavolo tramite l’app Alfonsino, gli utenti riceveranno anche deiUn vantaggio concreto che premia la fidelizzazione e alimenta un circolo virtuoso tra consumo locale e digitale.In questo modo, Alfonsino costruisce unCon questa evoluzione, Alfonsino si conferma come una piattaforma centrale nella vita quotidiana delle citta medie italiane:, al servizio delle persone, dei ristoranti e delle comunità.