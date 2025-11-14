Alfonsino corre al Sud, il delivery sbarca a Reggio Calabria

Alfonsino

(Teleborsa) -, PMI innovativa specializzata nel servizio del Food Order & Delivery per i centri italiani di piccole e medie dimensioni, ha avviato il proprio servizio di delivery nella città di Reggio Calabria, a partire dalla data odierna.L'espansione territoriale, spiega una nota, rappresenta un ulteriore tassello nel piano di crescita di Alfonsino nel Sud Italia. La decisione di avviare il servizio di delivery a Reggio Calabria nasce dalla vicinanza strategica con il comune di Messina, dove la società ha recentemente avviato il servizio in seguito all'operazione di affitto di ramo d'azienda della società MyLillo.di Alfonsino dichiara: "Reggio Calabria è una città perfettamente in linea con il nostro modello operativo: densa, dinamica e con un forte tessuto commerciale locale. Dopo l'ingresso su Messina, questo lancio rappresenta una naturale espansione a macchio d'olio, chee spesso trascurata dai grandi operatori".Il servizio sarà attivo da subito in aree selezionate della città e verrà progressivamente esteso, in linea con il modello di crescita graduale e sostenibile già sperimentato con successo in altri territori.