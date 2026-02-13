Milano 9:01
Borsa: Londra, apertura +0,27%

Borsa: Londra, apertura +0,27%
Indice FTSE-100 +0,27% a quota 10.430,18 dopo l'apertura.
