Milano 9:01
44.864 +0,57%
Nasdaq 5-mar
25.020 -0,29%
Dow Jones 5-mar
47.955 -1,61%
Londra 9:01
10.461 +0,45%
Francoforte 5-mar
23.816 0,00%

Borsa: Londra, apertura +0,23%

Indice FTSE-100 +0,23% a quota 10.438,33 dopo l'apertura.
