Milano 17:19
45.489 +0,13%
Nasdaq 13-feb
24.733 0,00%
Dow Jones 13-feb
49.501 +0,10%
Londra 17:19
10.470 +0,23%
Francoforte 17:19
24.801 -0,46%

Borsa: Londra, apertura +0,07%

In breve, Finanza
Borsa: Londra, apertura +0,07%
Indice FTSE-100 +0,07% a quota 10.454,06 dopo l'apertura.
Condividi
```