Milano 14:13
43.760 -0,53%
Nasdaq 14-nov
25.008 +0,06%
Dow Jones 14-nov
0 0,00%
Londra 14:13
9.673 -0,26%
Francoforte 14:13
23.711 -0,70%

Eurozona: rosso per l'EURO STOXX Retail

Perde terreno il comparto vendite al dettaglio europeo, che retrocede a 864,89 punti, ritracciando dello 0,96%.
