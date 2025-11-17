GOLD del 16/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 16 novembre
Sostanziale invarianza per il metallo giallo, che archivia la seduta con un -0,02%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'oro, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 4.157,7. Primo supporto visto a 4.040,5. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 4.001,4.
