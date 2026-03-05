GOLD del 4/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 4 marzo
Bene il metallo giallo, con un rialzo dell'1,03%.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'oro. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 5.279,7, con il supporto più immediato individuato in area 5.045,2. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 4.949,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)