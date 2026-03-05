Milano 9:35
45.035 -0,67%
Nasdaq 4-mar
25.094 0,00%
Dow Jones 4-mar
48.739 +0,49%
Londra 9:35
10.553 -0,14%
24.104 -0,42%

GOLD del 4/03/2026

Finanza
GOLD del 4/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 4 marzo

Bene il metallo giallo, con un rialzo dell'1,03%.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'oro. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 5.279,7, con il supporto più immediato individuato in area 5.045,2. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 4.949,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
