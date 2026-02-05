Qualcomm in discesa a New York

(Teleborsa) - A picco la compagnia tech statunitense
, che presenta un pessimo -7,91%.
L'andamento di Qualcomm
nella settimana, rispetto al Nasdaq 100
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 133,7 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 139,6. Il peggioramento del gruppo americano specializzato nei chip per cellulari
è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 130,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)