Qualcomm in discesa a New York

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - A picco la compagnia tech statunitense, che presenta un pessimo -7,91%.

L'andamento di Qualcomm nella settimana, rispetto al Nasdaq 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 133,7 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 139,6. Il peggioramento del gruppo americano specializzato nei chip per cellulari è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 130,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
