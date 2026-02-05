Milano 17:35
45.820 -1,75%
Nasdaq 20:08
24.630 -1,05%
Dow Jones 20:08
48.991 -1,03%
Londra 17:35
10.309 -0,90%
Francoforte 17:35
24.491 -0,46%

Giù Qualcomm, paga la carenza di chip di memoria

Finanza
(Teleborsa) - Si muove in forte ribasso il titolo Qualcomm che mostra un -7,2% dopo aver annunciato ricavi record, mentre l'outlook ha deluso il mercato a causa della carenza di memoria.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P 100, evidenzia un rallentamento del trend della compagnia tech statunitense rispetto all'S&P 100, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.

Lo status tecnico di Qualcomm mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 134,2 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 140,8. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 130,1.
