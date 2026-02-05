Giù Qualcomm, paga la carenza di chip di memoria

(Teleborsa) - Si muove in forte ribasso il titolo Qualcomm
che mostra un -7,2% dopo aver annunciato ricavi record, mentre l'outlook ha deluso
il mercato a causa della carenza di memoria.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P 100
, evidenzia un rallentamento del trend della compagnia tech statunitense
rispetto all'S&P 100
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status tecnico di Qualcomm
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 134,2 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 140,8. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 130,1.