New York: rosso per American Express

(Teleborsa) - Retrocede il famoso gruppo delle carte di credito, con un ribasso del 2,39%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Dow Jones, evidenzia un rallentamento del trend di American Express rispetto all'indice americano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del gruppo delle carte di credito. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 355,1 USD. Primo supporto visto a 345,2. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 341,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
