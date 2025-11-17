New York: rosso per American Express

(Teleborsa) - Retrocede il famoso gruppo delle carte di credito
, con un ribasso del 2,39%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Dow Jones
, evidenzia un rallentamento del trend di American Express
rispetto all'indice americano
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del gruppo delle carte di credito
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 355,1 USD. Primo supporto visto a 345,2. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 341,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)