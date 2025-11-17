Milano 14:18
43.772 -0,51%
Nasdaq 14-nov
25.008 +0,06%
Dow Jones 14-nov
0 0,00%
Londra 14:18
9.676 -0,23%
Francoforte 14:18
23.718 -0,66%

Oro: 4.075,72 dollari alle 08:30

In breve, Finanza
Oro: 4.075,72 dollari alle 08:30
L'Oro vale 4.075,72 dollari l'oncia (-0,09%) alle 08:30.
Condividi
```