Milano 17:35
43.767 -0,52%
Nasdaq 22:00
24.800 -0,83%
Dow Jones 22:01
46.590 -1,18%
Londra 17:35
9.675 -0,24%
Francoforte 17:35
23.591 -1,20%

Piazza Affari: andamento tentennante per il comparto oil italiano, che cresce senza forza

L'Indice petrolifero a Milano procede a piccoli passi, avanzando a 20.533,09 punti.
