Milano 13:17
42.965 -1,83%
Nasdaq 17-nov
24.800 0,00%
Dow Jones 17-nov
46.590 -1,18%
Londra 13:17
9.541 -1,38%
Francoforte 13:17
23.241 -1,48%

Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 17/11/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 17/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 17 novembre

Performance infelice per indice spagnolo, che chiude la giornata del 17 novembre con una variazione percentuale negativa dell'1,06% rispetto alla seduta precedente.

Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 16.468,1. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 16.024,9. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 15.877,1, da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```