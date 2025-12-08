Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 5/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 5 dicembre
Giornata fiacca per indice spagnolo, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,35%.
Allo stato attuale lo scenario di breve di IBEX 35 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 16.827,1. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 16.469,5. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 17.184,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)