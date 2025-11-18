Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 17/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 17 novembre

Chiusura in rosso per il maggiore indice americano, che termina la seduta segnando un calo dello 0,92%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 6.612,9. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 6.791,4. Il peggioramento dell'S&P 500 è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 6.553,4.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)