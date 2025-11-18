Archeolog presenta l’Atlante dei Ritrovamenti Archeologici lungo tracciati ferroviari e stradali

(Teleborsa) - Ilattraverso l’e in collaborazione con leda anni si occupa diche emergono durante la realizzazione delle infrastrutture ferroviarie e stradali. Per raccogliere le scoperte più significativeuno strumento che censisce i reperti attraverso schede suddivise per aree geografiche, corredate da testi descrittivi e immagini.L’atlante valorizza le scoperte archeologiche, dimostrando comee contribuire alla memoria collettiva del Paese.La pubblicazione è stata presentata alla, dove Archeolog ha illustrato ilUn approccio che permette di costruire nuove infrastrutture senza compromettere la ricchezza storica dei territori attraversati.Con Archeolog, ente del Terzo settore del Gruppo FS, del quale fanno parte RFI, Italferr, Anas e Quadrilatero Marche e Umbria, in sinergia con le Soprintendenze del Ministero della Cultura, il Gruppo FS contribuisce alrinvenuti durante la realizzazione e la manutenzione delle infrastrutture stradali e ferroviarie italiane.Ilper assicurare che la realizzazione di nuove linee ferroviarie avvenga in modo sostenibile, senza compromettere la ricchezza storica dei territori attraversati, impegnandosi a restituire alla cittadinanza un patrimonio culturale inedito, alimentando un dialogo virtuoso tra infrastrutture moderne e valorizzazione delle radici storiche.