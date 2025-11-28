Reway, valore della produzione record di 201,2 milioni di euro nei nove mesi

Reway Group

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e specializzato nella manutenzione e risanamento di infrastrutture stradali e autostradali, ha comunicato che ilneiè stato di 201,2 milioni di euro, in aumento del 38,6% rispetto a 145,2 milioni al 30 settembre 2024 ed in linea con le attese per il periodo. In dettaglio, 133,4 milioni fanno riferimento al business della manutenzione e risanamento di infrastrutture stradali e autostradali, 63,3 milioni sono relativi all'ambito della manutenzione ferroviaria, mentre 4,5 milioni fanno riferimento alla progettazione ingegneristica. Il Valore della Produzione relativo solo al2025 è pari a 66,5 milioni, rispetto a 29 milioni al 30 settembre 2024.L'(IFN) al 30 settembre 2025 è pari a 67,3 milioni di euro, rispetto a 65,8 milioni al 30 giugno 2025. Tale lieve incremento risente di un temporaneo allungamento dei tempi di incasso di un'importante commessa relativa a un primario cliente, il cui saldo finale è previsto entro il 31 dicembre 2025, con conseguente normalizzazione della posizione finanziaria.Ilal 30 settembre 2025 si attesta a 1.095 milioni di euro (circa 1.157 milioni al 30 giugno 2025 e 1.036 milioni al 30 settembre 2024), legato a 62 milioni di lavori eseguiti nel trimestre considerato. Tale risultato rispecchia la minor concentrazione di gare nel periodo considerato, mentre resta invariato il "win rate" di Reway Group. Si precisa che il Backlog al 30 settembre 2025 produrrà effetti per i prossimi 5 esercizi."I primi nove mesi del 2025 sono stati caratterizzati da unaper Reway Group che ha visto un significativo incremento del Valore della Produzione - ha commentato l'- Nel terzo trimestre abbiamo concentrato le nostre attività sull'avanzamento delle commesse in portafoglio, consolidando il nostro ruolo nell'ammodernamento delle infrastrutture stradali, autostradali e ferroviarie del Paese. Con una solida base finanziaria e performance operative costanti, il Gruppo continua a rafforzare ulteriormente la propria stabilità sul mercato".