Edil San Felice presenta H.E.R.O.: l'umanoide che lavora nei cantieri stradali

(Teleborsa) - Edil San Felice ha presentato
oggi presso Palazzo Mezzanotte H.E.R.O.
– Humanoid for Enhanced Road Operations, il primo umanoide brevettato per operare
in sicurezza all’interno dei cantieri stradali
.
Sviluppato in collaborazione con l’Università Federico II di Napoli e NOTOS Group
, H.E.R.O. nasce da un investimento iniziale di 600.000 euro
e rappresenta una soluzione tecnologica pensata per ridurre l’esposizione al rischio
degli operatori nelle fasi più delicate dell’allestimento e della gestione dei cantieri. Un aspetto centrale del progetto riguarda la collaborazione uomo–robot
. H.E.R.O. infatti non nasce per sostituire gli operatori, ma per lavorare al loro fianco, integrandosi nelle squadre operative e aumentando i livelli di sicurezza.
Il progetto si inserisce nella strategia industriale
di Edil San Felice, da sempre fondata sulla politica del subappalto zero
, che consente alla Società di valorizzare competenze interne, tutelare il personale
e garantire livelli di sicurezza superiori agli standard del settore. H.E.R.O. rappresenta l’evoluzione tecnologica di questa visione: un umanoide capace di intervenire nelle fasi a maggiore esposizione al rischio.
A livello tecnico, è dotato di percezione a 360° tramite 3D LiDAR e depth camera
, mani prensili sensorizzate con force control, mobilità avanzata e una piattaforma di intelligenza artificiale che integra algoritmi di reinforcement learning, riconoscimento della segnaletica orizzontale, line following e localizzazione dei componenti di cantiere.
"La sicurezza è il cardine della nostra identità industriale – ha dichiarato Lorenzo Di Palma
, CEO di Edil San Felice – La politica del subappalto zero ci ha permesso di costruire un modello nel quale le persone sono realmente al centro e la tutela dei lavoratori rappresenta una responsabilità diretta e non delegabile".