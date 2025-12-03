Edil San Felice presenta H.E.R.O.: l'umanoide che lavora nei cantieri stradali

Edil San Felice

(Teleborsa) - Humanoid for Enhanced Road Operations, il robot umanoide progettato per operare in sicurezza all'interno dei cantieri stradali. Sviluppato da Edil San Felice, H.E.R.O. nasce da un progetto di ricerca e rappresenta una soluzione tecnologica pensata per tutelare la sicurezza degli operatori nelle fasi più delicate dell'allestimento e della gestione dei cantieri. Un aspetto centrale del progetto riguarda la collaborazione uomo-macchina. H.E.R.O. infatti non nasce per sostituire gli operatori, ma per lavorare al loro fianco, integrandosi nelle squadre operative e aumentando i livelli di sicurezza. Il progetto si inserisce nella strategia industriale di Edil San Felice, da sempre fondata sulla politica del subappalto zero, che consente alla Società di gestire direttamente le proprie risorse e garantire livelli di sicurezza superiori agli standard del settore. H.E.R.O. rappresenta l'evoluzione tecnologica di questa visione: un umanoide capace di intervenire nelle fasi a maggiore esposizione al rischio. A livello tecnico, è dotato di mani prensili sensorizzate con force control, mobilità avanzata e una piattaforma di intelligenza artificiale che integra algoritmi di reinforcement learning, riconoscimento della segnaletica orizzontale, line following e localizzazione dei componenti di cantiere. "La sicurezza è il cardine della nostra identità industriale – ha dichiarato il CEO di Edil San Felice – La politica del subappalto zero ci ha permesso di costruire un modello nel quale le persone sono realmente al centro e la tutela dei lavoratori rappresenta una responsabilità diretta e non delegabile".