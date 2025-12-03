Edil San Felice presenta H.E.R.O.: l'umanoide che lavora nei cantieri stradali

Milano 12:56
Finanza, Trasporti
(Teleborsa) - Edil San Felice ha presentato oggi presso Palazzo Mezzanotte H.E.R.O. – Humanoid for Enhanced Road Operations, il primo umanoide brevettato per operare in sicurezza all’interno dei cantieri stradali.

Sviluppato in collaborazione con l’Università Federico II di Napoli e NOTOS Group, H.E.R.O. nasce da un investimento iniziale di 600.000 euro e rappresenta una soluzione tecnologica pensata per ridurre l’esposizione al rischio degli operatori nelle fasi più delicate dell’allestimento e della gestione dei cantieri. Un aspetto centrale del progetto riguarda la collaborazione uomo–robot. H.E.R.O. infatti non nasce per sostituire gli operatori, ma per lavorare al loro fianco, integrandosi nelle squadre operative e aumentando i livelli di sicurezza.

Il progetto si inserisce nella strategia industriale di Edil San Felice, da sempre fondata sulla politica del subappalto zero, che consente alla Società di valorizzare competenze interne, tutelare il personale e garantire livelli di sicurezza superiori agli standard del settore. H.E.R.O. rappresenta l’evoluzione tecnologica di questa visione: un umanoide capace di intervenire nelle fasi a maggiore esposizione al rischio.

A livello tecnico, è dotato di percezione a 360° tramite 3D LiDAR e depth camera, mani prensili sensorizzate con force control, mobilità avanzata e una piattaforma di intelligenza artificiale che integra algoritmi di reinforcement learning, riconoscimento della segnaletica orizzontale, line following e localizzazione dei componenti di cantiere.

"La sicurezza è il cardine della nostra identità industriale – ha dichiarato Lorenzo Di Palma, CEO di Edil San Felice – La politica del subappalto zero ci ha permesso di costruire un modello nel quale le persone sono realmente al centro e la tutela dei lavoratori rappresenta una responsabilità diretta e non delegabile".
