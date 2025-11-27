FS Italiane, S&P conferma rating "BBB+" con outlook stabile

(Teleborsa) -ha rilasciato la valutazione annuale del profilo di credito di, confermando il Rating di lungo termine a "BBB+" con Outlook stabile, riflettendo quello della Repubblica Italiana. Il Rating di breve termine è stato confermato a "A-2". Lo Stand Alone Credit Profile (SACP) è stato rivisto a "bbb" da "bbb+" in conseguenza del maggiore ricorso all'indebitamento a sostegno degli investimenti infrastrutturali di rilevanza strategica per il Gruppo FS e per il sistema Paese.