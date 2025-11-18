Bezos si lancia nell'AI con Project Prometheus

(Teleborsa) - Jeff Bezos
, patron di Amazon
, si lancia nella corsa per lo sviluppo dell'Intelligenza artificiale
, con una startup che usa l'AI nei campi dell'informatica, dell'automotive e dell'aerospazio. Non è ben chiaro cosa farà e dove avrà sede la nuova realtà, il cui nome è Project Prometheus
; si sa solo che Bezos ha accettato di essere co-amministratore delegato e finanziatore
.
Il capitale di partenza
di Project Prometheus - scrive il New York Times - è pari a 6,2 miliardi di dollari, una dotazione ragguardevole per una startup
, soprattutto considerato che realtà come Thinking Machines Lab, fondata da Mira Murati, ex direttore tecnico di OpenAI, ha raccolto 2 miliardi di dollari di finanziamenti quest'anno. I capitali conferiti da Bezos rendono quindi Project Prometheus una delle startup più finanziate della storia
.
Il patron di Amazon dividerà la guida operativa con il fondatore Vik Bajaj
, un fisico-chimico che ha lavorato in Google X e in Verily, altra società della holding Alphabet
attiva nel settore medico che fa largo uso dell'intelligenza artificiale. I due co-CEO saranno affiancati da un team di 100 dipendenti, un numero piuttosto grande e inconsueto per una società nascente
, in gran parte provenienti da realtà già attive nel settore dell'AI come OpenAI, DeepMind e Meta
.
Questa è la prima volta che Bezos assume un ruolo operativo in un'azienda, da quando ha lasciato il ruolo di CEO di Amazon nel 2021 a Andy Jassy. Anche la sua avventura nel settore aerospaziale con Blue Origin
, società che fa concorrenza a SpaceX di Elon Musk, è limitata al ruolo di fondatore e finanziatore
, ma Bezos non ha ruoli operativi. E dopo l'aerospazio, ora l'avventura continua con l'intelligenza artificiale, un settore in cui sono previsti ancora importanti investimenti.
L'anno scorso, Bezos ha investito in Physical Intelligence
, una startup che applica l'intelligenza artificiale ai robot. Ora, la sua nuova scommessa
, forte di una dotazione di capitale non trascurabile, colloca il noto imprenditore statunitense proprio al centro della competizione nell'AI
, affollato da giganti come Google, Meta e Microsoft e da aziende più piccole e molto specializzate come OpenAI e Anthropic.