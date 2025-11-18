Bezos si lancia nell'AI con Project Prometheus

Amazon

(Teleborsa) -, patron di, si lancia nella, con una startup che usa l'AI nei campi dell'informatica, dell'automotive e dell'aerospazio. Non è ben chiaro cosa farà e dove avrà sede la nuova realtà, il cui nome è; si sa solo che Bezos ha accettato di essereIldi Project Prometheus - scrive il New York Times - è pari a, soprattutto considerato che realtà come Thinking Machines Lab, fondata da Mira Murati, ex direttore tecnico di OpenAI, ha raccolto 2 miliardi di dollari di finanziamenti quest'anno. I capitali conferiti da Bezos rendono quindi Project PrometheusIl patron di Amazon, un fisico-chimico che ha lavorato in Google X e in Verily, altra società della holdingattiva nel settore medico che fa largo uso dell'intelligenza artificiale. I due co-CEO saranno affiancati da un, in gran parte provenienti da realtà già attive nel settore dell'AI come OpenAI, DeepMind eQuesta è la prima volta che Bezos assume un ruolo operativo in un'azienda, da quando ha lasciato il ruolo di CEO di Amazon nel 2021 a Andy Jassy. Anche la sua, società che fa concorrenza a SpaceX di Elon Musk, è limitata al, ma Bezos non ha ruoli operativi. E dopo l'aerospazio, ora l'avventura continua con l'intelligenza artificiale, un settore in cui sono previsti ancora importanti investimenti.L'anno scorso, Bezos ha, una startup che applica l'intelligenza artificiale ai robot. Ora,, forte di una dotazione di capitale non trascurabile, colloca il noto imprenditore statunitense, affollato da giganti come Google, Meta e Microsoft e da aziende più piccole e molto specializzate come OpenAI e Anthropic.