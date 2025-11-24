Milano
17:35
42.298
-0,85%
Nasdaq
22:00
24.874
+2,62%
Dow Jones
22:00
46.448
+0,44%
Londra
17:40
9.535
-0,05%
Francoforte
17:35
23.239
+0,64%
Lunedì 24 Novembre 2025, ore 22.27
Home Page
/
Notizie
/ New York: al centro degli acquisti Alphabet
New York: al centro degli acquisti Alphabet
Migliori e peggiori
,
In breve
24 novembre 2025 - 20.00
Effervescente la
Holding statunitense a cui fa capo Google
, che scambia con una performance decisamente positiva del 5,94%.
Condividi
Titoli e Indici
Alphabet
+6,28%
Guide
Le bolle speculative: cosa sono, come nascono e quali potrebbero essere le prossime
Una bolla speculativa si verifica quando il prezzo di un bene cresce molto più del suo valore reale, spinto dall’entusiasmo e dalla speranza di facili guadagni.
leggi tutto