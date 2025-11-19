Milano 17:35
42.651 -0,44%
Nasdaq 17:42
24.597 +0,38%
Dow Jones 17:42
45.949 -0,31%
Londra 17:35
9.507 -0,47%
Francoforte 17:35
23.163 -0,08%

New York: amplia l'ascesa Alphabet

New York: amplia l'ascesa Alphabet
Grande giornata per la Holding statunitense a cui fa capo Google, che sta mettendo a segno un rialzo del 5,95%.
