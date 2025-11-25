Milano 16:38
Migliori e peggiori
New York: risultato positivo per Alphabet
(Teleborsa) - Avanza la Holding statunitense a cui fa capo Google, che guadagna bene, con una variazione del 2,28%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Alphabet più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


La tendenza di breve di Alphabet è in rafforzamento con area di resistenza vista a 328,5 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 321,4. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 335,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
