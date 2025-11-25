New York: risultato positivo per Alphabet

(Teleborsa) - Avanza la Holding statunitense a cui fa capo Google
, che guadagna bene, con una variazione del 2,28%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Alphabet
più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve di Alphabet
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 328,5 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 321,4. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 335,7.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)