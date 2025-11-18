Milano 17-nov
43.767 0,00%
Nasdaq 17-nov
24.800 -0,83%
Dow Jones 17-nov
46.590 -1,18%
Londra 17-nov
9.675 0,00%
Francoforte 17-nov
23.591 0,00%

Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana -0,56%

SSE a 3.949,83 punti

Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana -0,56%
Indice SSE -0,56% a quota 3.949,83 all'apertura pomeridiana.
