Milano 4-feb
46.636 0,00%
Nasdaq 4-feb
24.891 -1,77%
Dow Jones 4-feb
49.501 +0,53%
Londra 4-feb
10.402 0,00%
Francoforte 4-feb
24.603 0,00%

Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana -0,19%

SSE a 4.059,91 punti

Indice SSE -0,19% a quota 4.059,91 all'apertura pomeridiana.
