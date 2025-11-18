Francoforte: andamento negativo per Auto1

(Teleborsa) - Ribasso per Auto1
, che presenta una flessione del 2,96%.
Lo scenario su base settimanale di Auto1
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status tecnico di Auto1
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 24,63 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 25,11. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 24,33.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)