Francoforte: andamento negativo per Auto1

Francoforte: andamento negativo per Auto1
(Teleborsa) - Ribasso per Auto1, che presenta una flessione del 2,96%.

Lo scenario su base settimanale di Auto1 rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo status tecnico di Auto1 mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 24,63 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 25,11. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 24,33.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
