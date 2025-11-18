Francoforte: andamento negativo per Siemens Energy

(Teleborsa) - Ribasso per il leader delle energie rinnovabili
, che presenta una flessione del 2,45%.
Comparando l'andamento del titolo con il DAX
, su base settimanale, si nota che Siemens Energy
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,65%, rispetto a -2,71% dell'indice della Borsa di Francoforte
).
Lo status tecnico di Siemens Energy
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 112,1 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 110,3. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 113,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)