Francoforte: andamento rialzista per Rheinmetall AG

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il produttore di armamenti e componenti per automobili, in guadagno del 3,13% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Rheinmetall AG rispetto all'indice di riferimento.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 1.718,5 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 1.820. Il peggioramento di Rheinmetall AG è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 1.660.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
