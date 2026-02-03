Milano 11:37
46.455 +0,98%
Nasdaq 2-feb
25.739 0,00%
Dow Jones 2-feb
49.408 +1,05%
Londra 11:37
10.328 -0,13%
Francoforte 11:37
24.899 +0,41%

Francoforte: nuovo spunto rialzista per Rheinmetall AG

Migliori e peggiori
Francoforte: nuovo spunto rialzista per Rheinmetall AG
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del produttore di armamenti e componenti per automobili, con una variazione percentuale del 2,66%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Rheinmetall AG, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario di breve periodo di Rheinmetall AG evidenzia un declino dei corsi verso area 1.757 Euro con prima area di resistenza vista a 1.786. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 1.739.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```