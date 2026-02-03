Francoforte: nuovo spunto rialzista per Rheinmetall AG

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del produttore di armamenti e componenti per automobili
, con una variazione percentuale del 2,66%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Rheinmetall AG
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di breve periodo di Rheinmetall AG
evidenzia un declino dei corsi verso area 1.757 Euro con prima area di resistenza vista a 1.786. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 1.739.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)