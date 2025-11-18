Milano 13:23
43.001 -1,75%
Nasdaq 17-nov
24.800 0,00%
Dow Jones 17-nov
46.590 -1,18%
Londra 13:23
9.547 -1,33%
Francoforte 13:23
23.263 -1,39%

Francoforte: in calo Continental

Francoforte: in calo Continental
(Teleborsa) - Sottotono la compagnia tedesca produttrice di componentistica auto, che passa di mano con un calo dell'1,80%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Continental, che fa peggio del mercato di riferimento.


Le implicazioni di medio periodo del produttore di pneumatici confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 62,44 Euro con primo supporto visto a 61,8. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 61,56.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
