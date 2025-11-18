Francoforte: in calo Continental

(Teleborsa) - Sottotono la compagnia tedesca produttrice di componentistica auto
, che passa di mano con un calo dell'1,80%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Continental
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Le implicazioni di medio periodo del produttore di pneumatici
confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 62,44 Euro con primo supporto visto a 61,8. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 61,56.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)