Milano
11:59
42.960
-0,92%
Nasdaq
28-nov
25.435
0,00%
Dow Jones
28-nov
47.716
+0,61%
Londra
11:59
9.713
-0,08%
Francoforte
11:59
23.527
-1,30%
Lunedì 1 Dicembre 2025, ore 12.16
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Francoforte: in calo Airbus
Francoforte: in calo Airbus
Migliori e peggiori
,
In breve
,
Spazio
,
Trasporti
01 dicembre 2025 - 09.50
Rosso per il
colosso aerospaziale
, che sta segnando un calo del 2,48%.
Condividi
Leggi anche
Francoforte: si concentrano le vendite su Airbus
Francoforte: in calo Airbus
Parigi: movimento negativo per Airbus
Airbus adotta misure precauzionali per la flotta della Famiglia A320 a seguito di problema a un aereo
Titoli e Indici
Airbus
-6,88%
Altre notizie
Airbus completa i lavori di riparazione della maggior parte degli aeromobili A320
Il Marocco ordina dieci elicotteri Airbus H225M
China Airlines investe 7,8 miliardi di dollari in nuovi aeromobili
I 25 anni dell’Alleanza SkyTeam
Turkish Airlines entra nel captale Air Europa che salda il prestito di Sepi
Turkish Airlines vende la sua quota di Air Albania
Guide
Risiko bancario 2025: le operazioni più importanti di quest’anno
Nel linguaggio comune si usa l’espressione "risiko bancario" per descrivere una fase di operazioni incrociate fra banche: acquisizioni, fusioni, offerte pubbliche di scambio, rafforzamenti di...
leggi tutto