Milano 13:25
42.978 -1,80%
Nasdaq 17-nov
24.800 0,00%
Dow Jones 17-nov
46.590 -1,18%
Londra 13:25
9.543 -1,37%
Francoforte 13:25
23.249 -1,45%

Francoforte: rosso per Daimler Truck Holding

Si muove verso il basso il produttore tedesco di camion e autobus, con una flessione del 2,61%.
