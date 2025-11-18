Milano
13:25
42.978
-1,80%
Nasdaq
17-nov
24.800
0,00%
Dow Jones
17-nov
46.590
-1,18%
Londra
13:25
9.543
-1,37%
Francoforte
13:25
23.249
-1,45%
Martedì 18 Novembre 2025, ore 13.42
Home Page
/
Notizie
Francoforte: rosso per Daimler Truck Holding
Francoforte: rosso per Daimler Truck Holding
Migliori e peggiori
,
In breve
18 novembre 2025 - 09.50
Si muove verso il basso il
produttore tedesco di camion e autobus
, con una flessione del 2,61%.
Condividi
Argomenti trattati
Daimler
(5)
Titoli e Indici
Daimler Truck
-3,18%
