Milano 13:25
46.392 -0,52%
Nasdaq 4-feb
24.891 0,00%
Dow Jones 4-feb
49.501 +0,53%
Londra 13:25
10.368 -0,33%
Francoforte 13:25
24.499 -0,42%

Francoforte: rosso per Porsche Automobil Holding

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la holding impegnata nel settore automobilistico, che presenta una flessione del 2,36% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX, evidenzia un rallentamento del trend di Porsche Automobil Holding rispetto all'indice della Borsa di Francoforte, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


La situazione di medio periodo di Porsche Automobil Holding resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 36,09 Euro. Supporto visto a quota 35,38. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 36,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
