Francoforte: rosso per Porsche Automobil Holding

holding impegnata nel settore automobilistico

DAX

Porsche Automobil Holding

indice della Borsa di Francoforte

Porsche Automobil Holding

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la, che presenta una flessione del 2,36% sui valori precedenti.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.La situazione di medio periodo diresta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 36,09 Euro. Supporto visto a quota 35,38. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 36,8.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)