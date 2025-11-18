Milano 13:27
42.992 -1,77%
Nasdaq 17-nov
24.800 0,00%
Dow Jones 17-nov
46.590 -1,18%
Londra 13:27
9.543 -1,37%
Francoforte 13:27
23.261 -1,39%

Londra: andamento negativo per WPP

Migliori e peggiori
Londra: andamento negativo per WPP
(Teleborsa) - Sottotono la holding che fornisce servizi di comunicazione, che passa di mano con un calo del 2,84%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di WPP evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso WPP rispetto all'indice.


Lo scenario di medio periodo di WPP ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 3,139 sterline. Supporto a 3,059. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 3,219.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```