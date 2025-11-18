Londra: movimento negativo per Melrose Industries

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società attiva nelle acquisizioni di imprese manifatturiere
, con una flessione del 2,52%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Melrose Industries
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Melrose Industries
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 6,168 sterline, con il supporto più immediato individuato in area 6,062. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 6,018.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)