Londra: movimento negativo per Melrose Industries

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società attiva nelle acquisizioni di imprese manifatturiere, con una flessione del 2,52%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Melrose Industries più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Melrose Industries. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 6,168 sterline, con il supporto più immediato individuato in area 6,062. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 6,018.

