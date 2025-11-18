Milano 17:35
New York: i venditori si accaniscono su Celanese

(Teleborsa) - Si muove in perdita il produttore globale di polimeri tecnici e di prodotti acetilici, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,28% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Celanese, che fa peggio del mercato di riferimento.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Celanese, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 34,81 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 36,26. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 34,27.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
