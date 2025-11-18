New York: scambi al rialzo per Deckers Outdoor

(Teleborsa) - Bene il distributore di calzature, abbigliamento e accessori
, con un rialzo del 2,72%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Deckers Outdoor
rispetto all'indice di riferimento.
Lo scenario tecnico di Deckers Outdoor
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 81,45 USD con area di resistenza individuata a quota 83,87. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 79,98.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)