New York: scambi al rialzo per Deckers Outdoor

distributore di calzature, abbigliamento e accessori

(Teleborsa) - Bene il, con un rialzo del 2,72%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Lo scenario tecnico dimostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 81,45 USD con area di resistenza individuata a quota 83,87. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 79,98.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)