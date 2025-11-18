Milano 17:35
42.839 -2,12%
Nasdaq 18:50
24.612 -0,76%
Dow Jones 18:50
46.226 -0,78%
Londra 17:35
9.552 -1,27%
Francoforte 17:35
23.181 -1,74%

New York: scambi al rialzo per Deckers Outdoor

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Bene il distributore di calzature, abbigliamento e accessori, con un rialzo del 2,72%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Deckers Outdoor rispetto all'indice di riferimento.


Lo scenario tecnico di Deckers Outdoor mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 81,45 USD con area di resistenza individuata a quota 83,87. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 79,98.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
