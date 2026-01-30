New York: amplia l'ascesa Deckers Outdoor

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il distributore di calzature, abbigliamento e accessori
, che tratta in rialzo del 12,52%.
Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, si nota che Deckers Outdoor
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +10,62%, rispetto a +0,59% dell'indice del basket statunitense
).
Il quadro di medio periodo di Deckers Outdoor
ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 115,1 USD. Primo supporto individuato a 110,1. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 120,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)