Milano 17:35
46.005 +1,05%
Nasdaq 22:00
25.739 +0,73%
Dow Jones 22:00
49.408 +1,05%
Londra 17:35
10.342 +1,15%
Francoforte 17:35
24.798 +1,05%

New York: performance negativa per Deckers Outdoor

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Pressione sul distributore di calzature, abbigliamento e accessori, che tratta con una perdita del 3,14%.

Il confronto del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Deckers Outdoor rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


L'esame di breve periodo di Deckers Outdoor classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 118,6 USD e primo supporto individuato a 113,1. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 124,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
