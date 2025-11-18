Tassazione ridotta su aumenti contrattuali: novità e platea

(Teleborsa) - Interessanti novità in arrivo per i contratti ridiscussi tra il 2025 e il 2026
con la tassazione che scenderà al 5%, solo però per i redditi inferiori ai 28 mila euro.
Detassati anche straordinari, festivi e notturni fino alla soglia di 40 mila euro.
Nel dettaglio: per gli aggiornamenti economici derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi del biennio 2025-2026
, l’aliquota fiscale verrà ridotta al 5%, misura che riguarderà circa 3,3 milioni di lavoratori
, a condizione - come detto - che l' imponibile annuo sia inferiore ai 28 mila euro.
Inoltre, per tutto il 2026 saranno esclusi dalla tassazione gli straordinari, le prestazioni festive e il lavoro notturno dei dipendenti con redditi lordi fino a 40 mila euro, entro un limite massimo di 1.500 euro.