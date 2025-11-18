Milano 11:03
43.086 -1,56%
Nasdaq 17-nov
24.800 0,00%
Dow Jones 17-nov
46.590 -1,18%
Londra 11:03
9.587 -0,92%
Francoforte 11:03
23.338 -1,07%

Tassazione ridotta su aumenti contrattuali: novità e platea

(Teleborsa) - Interessanti novità in arrivo per i contratti ridiscussi tra il 2025 e il 2026 con la tassazione che scenderà al 5%, solo però per i redditi inferiori ai 28 mila euro. Detassati anche straordinari, festivi e notturni fino alla soglia di 40 mila euro.


Nel dettaglio: per gli aggiornamenti economici derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi del biennio 2025-2026, l’aliquota fiscale verrà ridotta al 5%, misura che riguarderà circa 3,3 milioni di lavoratori, a condizione - come detto - che l' imponibile annuo sia inferiore ai 28 mila euro.

Inoltre, per tutto il 2026 saranno esclusi dalla tassazione gli straordinari, le prestazioni festive e il lavoro notturno dei dipendenti con redditi lordi fino a 40 mila euro, entro un limite massimo di 1.500 euro.
