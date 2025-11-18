Manovra, dalle criptovalute all'oro fisico: come cambia il trattamento fiscale

(Teleborsa) - Fra i circa 6.000 emendamenti presentati alla Manovra
, che entro oggi dovrebbero essere scremati per ridurli a poco più di 400
, ve ne sono alcuni che trovano il sostegno di tutte le forze di maggioranza ed altri che dividono la coalizione e riguardano il settore delle finanza. Fra questi, l'ipotesi di un aumento della tassazione delle criptovalute
nel 2026, ma anche la tassa agevolata sull'Oro
in luogo dell'aumento della tassazione dei dividendi
. La tassa sulle cripto-attività
La maggioranza, convocata per un vertice dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del voto in Commissione giovedì, sarebbe compatta nel bloccare l'aumento della tassazione delle cripto-attività
. Una serie di emendamenti presentati da Lega (a prima firma Garavaglia), Forza Italia (a prima firma Lotito) e FdI (a prima forma Pellegrino), ed un emendamento presentato da alcune forze di maggioranza (M5S) punterebbero a bloccare l'aumento dell'aliquota con cui vengono tassate le plusvalenze derivanti da cripto-attività dal 26% al 33%
, che dovrebbe scattare dal 1° gennaio 2026
, dopo che lo scorso anno il governo ha fermato l'aumento dell'aliquota proposta al 42%. La Lega, in particolare, punterebbe a far slittare l'aumento dal 2026 al 2027.La tassazione agevolata sull'oro
Si tratta ancora per la tassa agevolata sull'oro fisico da investimento
. La proposta prevede infatti una tassazione agevolata del 12,5%
anziché l'aliquota ordinaria del 26% sulla plusvalenza derivante dall'investimento in oro fisico detenuto sotto forma di lingotti, monete e gioielli
senza certificato d'acquisto. La misura punterebbe a far emergere gli investimenti nascosti e tassarne le plusvalenze, garantendo una aliquota agevolata, entro il 30 giugno 2026
. La misura genererebbe un gettito di circa 2 miliardi.Maggioranza divisa sulla tassazione dei dividendi
La maggioranza resta invece divisa sulla questione dell'aumento della tassazione dei dividendi
, che darebbe un segnale negativo ai mercati ed agli investitor, disincentivando l'ingresso di capitali in Italia. La tassa sui dividendi distribuiti ai singoli azionisti è pari all'1,2% sulla cedola staccata
, ma l'aumento riguarderebbe le holding che detengono partecipazioni inferiori al 10%
, che vedrebbero lievitare l'aliquota al 24%
. Una misura fortemente osteggiata da Forza Italia, dal momento che la tassazione agevolata sui dividendi delle partecipate fu introdotta nel 2003 da Berlusconi, e che garantirebbe al governo un gettito di circa 1 miliardo.