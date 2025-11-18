Manovra, dalle criptovalute all'oro fisico: come cambia il trattamento fiscale

(Teleborsa) - Fra i circa, che entro oggi dovrebbero essere scremati per, ve ne sono alcuni che trovano il sostegno di tutte le forze di maggioranza ed altri che dividono la coalizione e riguardano il settore delle finanza. Fra questi, l'ipotesi di un aumento dellanel 2026, ma anche lain luogo dell'aumento dellaLa maggioranza, convocata per un vertice dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del voto in Commissione giovedì, sarebbe compatta nel. Una serie di emendamenti presentati da Lega (a prima firma Garavaglia), Forza Italia (a prima firma Lotito) e FdI (a prima forma Pellegrino), ed un emendamento presentato da alcune forze di maggioranza (M5S) punterebbero a bloccare l'aumento dell'aliquota con cui vengono tassate le plusvalenze derivanti da cripto-attività, che dovrebbe scattare, dopo che lo scorso anno il governo ha fermato l'aumento dell'aliquota proposta al 42%. La Lega, in particolare, punterebbe a far slittare l'aumento dal 2026 al 2027.Si tratta ancora per la. La proposta prevede infatti una tassazione agevolataanziché l'aliquota ordinaria del 26% sulla plusvalenza derivante dall'investimento in oro fisico detenuto sotto forma disenza certificato d'acquisto. La misura punterebbe a far emergere gli investimenti nascosti e tassarne le plusvalenze, garantendo una aliquota agevolata,. La misura genererebbe un gettito di circa 2 miliardi.La maggioranza resta invece divisa sulla questione dell'aumento della, che darebbe un segnale negativo ai mercati ed agli investitor, disincentivando l'ingresso di capitali in Italia. La tassa sui dividendi distribuiti ai singoli azionisti è pari, ma l'aumento riguarderebbe le, che vedrebbero lievitare. Una misura fortemente osteggiata da Forza Italia, dal momento che la tassazione agevolata sui dividendi delle partecipate fu introdotta nel 2003 da Berlusconi, e che garantirebbe al governo un gettito di circa 1 miliardo.