Legge bilancio, sit-in sindacati firmatari contratto scuola: si chiede aumento risorse per stipendi

"Proprio in questo momento si sta tenendo un sit-in in piazza Vidoni,
nei pressi del Ministero della Funzione Pubblica, dove i cinque sindacati firmatari del contratto 22-24 chiedono dei correttivi
, degli emendamenti all’ipotesi di legge di bilancio 2026.
Si chiedono più risorse per i prossimi rinnovi contrattuali,
proprio per raggiungere un riallineamento dei trattamenti economici del personale della scuola, dell’università e della ricerca, che è stato penalizzato rispetto ad altri settori della pubblica amministrazione". Lo ha dichiarato Stefano Cavallini, Segretario Generale Anief.
"Per non parlare del fatto che gli stipendi di questo settore siano molto diversi e molto lontani rispetto agli stessi stipendi delle altre grandi nazioni dell’Unione Europea. Oltre a questo, servono risorse che ci permettano di proseguire nella direzione di un’equiparazione di trattamento non solo a livello normativo, ma anche economico,
tra il personale di ruolo e il personale precario. E si pensa in questo momento soprattutto alla carta docenti.
Si chiede infatti con forza un rifinanziamento della carta docenti,
per lasciare inalterato l’attuale importo di 500 euro, proprio perché la platea è stata allargata anche ai docenti a tempo determinato. Vi invito tutti a essere presenti a questa manifestazione,
che si protrarrà fino alle 18 di questa giornata", conclude.
"