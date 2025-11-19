Milano
17:35
42.651
-0,44%
Nasdaq
17:39
24.602
+0,40%
Dow Jones
17:39
45.953
-0,30%
Londra
17:35
9.507
-0,47%
Francoforte
17:35
23.163
-0,08%
Mercoledì 19 Novembre 2025, ore 17.55
Borsa: Senza direzione il Dow Jones (+0,1%)
Il Dow Jones apre a 46.138,68 punti
Finanza
19 novembre 2025 - 15.33
L'indice dei principali titoli USA mostra un timido +0,1%, a quota 46.138,68 in apertura.
USA
Dj 30 Industrials Average
-0,30%
