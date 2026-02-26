Milano
15:25
47.378
+0,44%
Nasdaq
25-feb
25.329
0,00%
Dow Jones
25-feb
49.482
+0,63%
Londra
15:25
10.816
+0,09%
Francoforte
15:25
25.283
+0,42%
Giovedì 26 Febbraio 2026, ore 15.41
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Il Dow Jones apre con un rialzo dello 0,13%
Borsa: Il Dow Jones apre con un rialzo dello 0,13%
L'indice del principale listino USA avvia gli scambi a 49.544,58 punti
In breve
,
Finanza
26 febbraio 2026 - 15.33
Il Dow Jones avanza dello 0,13%, a quota 49.544,58 in apertura.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Il Dow Jones apre con un rialzo dello 0,37%
Borsa: Punta al rialzo il Dow Jones, in progresso dello 0,25%
Borsa: Modesto profit per il Dow Jones, in crescita dello 0,17%
Borsa: Modesto profit per il Dow Jones, in crescita dello 0,11%
Titoli e Indici
Dj 30 Industrials Average
+0,63%
Altre notizie
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 4/02/2026
Borsa: Giornata positiva per il Dow Jones, in rialzo dello 0,76%
Borsa: Modesto rialzo per il Dow Jones, in progresso dello 0,04%
Borsa: Modesto rialzo per il Dow Jones, in progresso dello 0,05%
Borsa: Modesto rialzo per il Dow Jones, in progresso dello 0,11%
Borsa: Modesto rialzo per il Dow Jones, in progresso dello 0,10%
Guide
Piattaforme di trading: come funzionano, come aprirle e quanto costano
Le piattaforme di trading sono il punto di contatto tra chi investe e i mercati finanziari. Queste piattaforme hanno reso l’accesso ai mercati rapido e immediato.
leggi tutto