Milano 16:24
46.953 +0,65%
Nasdaq 16:24
25.261 +1,13%
Dow Jones 16:24
49.272 +0,20%
Londra 16:24
10.768 +0,82%
Francoforte 16:24
25.136 +0,60%

Borsa: Il Dow Jones apre con un rialzo dello 0,37%

L'indice del principale listino USA avvia gli scambi a 49.357,63 punti

In breve, Finanza
Borsa: Il Dow Jones apre con un rialzo dello 0,37%
Il Dow Jones avanza dello 0,37%, a quota 49.357,63 in apertura.
Condividi
```