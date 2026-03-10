Milano 17:35
45.202 +2,67%
Nasdaq 20:20
25.040 +0,29%
Dow Jones 20:20
47.890 +0,31%
Londra 17:35
10.412 +1,59%
Francoforte 17:35
23.969 +2,39%

Borsa: Senza direzione il Dow Jones (+0,06%)

Il Dow Jones apre a 47.771,43 punti

L'indice dei principali titoli USA mostra un timido +0,06%, a quota 47.771,43 in apertura.
