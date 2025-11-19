Milano 10:05
Francoforte: scambi al rialzo per K+S

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per Kali und Salz, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,48%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend della compagnia attiva nel settore chimico-biologico evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso K+S rispetto all'indice.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il produtore di fertilizzanti per l'agricoltura, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 11,41 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 11,7 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 11,23.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
