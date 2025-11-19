Francoforte: scambi al rialzo per K+S

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per Kali und Salz
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,48%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend della compagnia attiva nel settore chimico-biologico
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso K+S
rispetto all'indice.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il produtore di fertilizzanti per l'agricoltura
, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 11,41 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 11,7 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 11,23.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)