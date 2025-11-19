Milano 10:05
Francoforte: scambi in positivo per Delivery Hero

(Teleborsa) - Scambia in profit Delivery Hero, che lievita del 2,46%.

La tendenza ad una settimana di Delivery Hero è più fiacca rispetto all'andamento del Germany MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 16,14 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 16,6. Il peggioramento di Delivery Hero è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 15,84.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
