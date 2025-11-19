Milano 10:05
42.486 -0,82%
Nasdaq 18-nov
24.503 0,00%
Dow Jones 18-nov
46.092 -1,07%
Londra 10:05
9.528 -0,25%
Francoforte 10:05
23.113 -0,29%

Francoforte: si concentrano le vendite su Fraport

Migliori e peggiori
Francoforte: si concentrano le vendite su Fraport
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il gestore dell'aeroporto di Francoforte, che mostra un decremento del 3,21%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Fraport, che fa peggio del mercato di riferimento.


Analizzando lo scenario di Fraport si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 68,42 Euro. Prima resistenza a 70,27. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 67,53.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```