Francoforte: si concentrano le vendite su Fraport

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il gestore dell'aeroporto di Francoforte
, che mostra un decremento del 3,21%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Fraport
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Analizzando lo scenario di Fraport
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 68,42 Euro. Prima resistenza a 70,27. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 67,53.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)